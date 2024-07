Romeno David Popovici conquista título olímpico nos 200 metros livres

Popovici, de 19 anos e que já conquistou títulos mundiais e europeus nos 100 e 200 metros livres, venceu com o tempo de 01.44,72 minutos, e assegurou a medalha de ouro, menos dois centésimos do que Richards (1.44,74) e menos sete do que Hobson (1.44,79), num final decidida no último metro.



Esta é a primeira medalha do romeno em Jogos Olímpicos, na sua segunda participação, depois de ter ficado em quarto nos 200 metros livres em Tóquio2020 e em sétimo na prova dos 100 metros.



Popovici vai agora tentar chegar ao lugar mais alto do pódio nos 100 metros livres na capital francesa, numa final que está agendada para quarta-feira, enfrentando a concorrência do recordista mundial, o chinês Pan Zhanle.