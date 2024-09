US Open. Jannik Sinner está nas meias-finais

Num encontro disputado no Arthur Ashe Stadium, na quarta-feira à noite, Sinner, de 23 anos, começou melhor e venceu o primeiro parcial por 6-2.



Mas Medvedev, de 28 anos, que eliminou o português Nuno Borges nos oitavos de final, respondeu ao conquistar o segundo set por 1-6.



O italiano acabou por vencer os dois parciais seguintes, por 6-1 e 6-4, e fechar o encontro em duas horas e 39 minutos, frente ao russo, campeão em Flushing Meadows, Nova Iorque, em 2021 e finalista vencido em 2019 e 2023.



Sinner, campeão do Open da Austrália, vai assim enfrentar o britânico Jack Draper, 25.º do ranking mundial, que derrotou, também na quarta-feira, o australiano Alex De Minaur nos quartos de final.



Draper superou o 10.º da hierarquia em apenas três sets, com os parciais de 6-3, 7-5 e 6-2, num encontro disputado e que teve a duração de duas horas e oito minutos.



O britânico, de 22 anos, conseguiu chegar pela primeira vez às meias-finais de um torneio do Grand Slam e ainda não perdeu nenhum parcial nesta edição do Open dos Estados Unidos.



O torneio termina no domingo.