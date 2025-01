"Mar pode alcançar zonas aparentemente seguras". Comandante deixa recomendações para zona Norte

De acordo com as previsões do IPMA, "vamos passar a alerta vermelho e prevê-se ondas de noroeste com sete a oito metros de altura significativa, podendo atingir a altura máxima de 14 metros", disse à RTP o responsável.



Rui da Silva Lampreia adiantou ainda que durante a madrugada e até ao momento não há registo de ocorrências.



"Em toda a costa do Norte estão perfeitamente identificados todos os sítios onde ocorrem galgamentos para estas situações", pelo que já foram implementadas medidas "de forma a interditar esses espaços", explicou.



O comandante vincou que "a Marinha e a Autoridade Marítima Nacional, nestas circunstâncias, costumam alertar a população em geral para evitar passeios junto ao mar e em zonas expostas à agitação marítima".



É igualmente desaconselhada "a pesca lúdica em zonas de falésias, arribas e infraestruturas marítimas na orla costeira".

