"Gémeas". Perguntas a António Costa já estão na posse da Comissão Parlamentar de Inquérito

Foto: Johanna Geron - Reuters

Recorde-se que o antigo primeiro-ministro vai responder por escrito aos deputados da Comissão de Inquérito.



Os partidos tinham até ao dia de hoje para enviarem uma lista de até 10 perguntas.



As perguntas dos partidos a António Costa, com excepção do PS, já estão na posse da Comissão de Inquérito.



A Antena 1 sabe que as questões devem ser enviadas ao antigo primeiro-ministro na próxima segunda-feira, e que depois tem 10 dias para responder.



Os trabalhos na Comissão de Inquérito retomam daqui a uma semana, no dia 13, com a audição do ex-cônsul de São Paulo, Paulo Jorge Nascimento e da antiga secretária de Estado Adjunta e da Saúde, Jamila Madeira.



Reportagem de Inês Ameixa.