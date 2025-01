Marques Mendes anuncia candidatura a Belém na próxima quinta-feira

Há três semanas, Marques Mendes esteve com Luís Montenegro, em Ovar, num encontro de autarcas do PSD. Já nessa altura, o primeiro-ministro antecipava que a solução dos social-democratas para a questão presidencial estava "perto".De acordo com o semanário, Marques Mendes fará a sessão pública de apresentação da sua candidatura presidencial no auditório da Misericórdia de Fafe, com o nome do seu pai, António Marques Mendes, fundador do PSD no distrito e ex-deputado na Assembleia da República e no Parlamento Europeu.

Luís Marques Mendes nasceu em Azurém, uma freguesia do concelho de Guimarães (distrito de Braga), em 05 de setembro de 1957, mas viveu boa parte da sua vida em Fafe.

Marques Mendes foi ainda presidente do PSD, eleito em 2005.Atualmente, é conselheiro de Estado escolhido pelo atual presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e comentador televisivo na SIC desde 2013, espaço do qual fará a sua despedida no próximo domingo.A Comissão Nacional do partido poderá debater o apoio a um candidato. São apontados os nomes de António José Seguro e de António Vitorino, mas nenhum ainda assumiu a candidatura.O antigo secretário-geral socialista António José Seguro acredita que os dirigentes do PS já decidiram apoiar António Vitorino numa eventual corrida ao Palácio de Belém.

c/ Lusa