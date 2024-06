Diogo Jota, Gonçalo Ramos e Nuno Mendes efetuam trabalho condicionado

Os avançados Diogo Jota e Gonçalo Ramos ainda subiram ao relvado e realizaram corrida e alguns exercícios à margem do restante grupo de trabalho orientado por Roberto Martínez, enquanto o defesa Nuno Mendes ficou no ginásio e efetuou trabalho específico.

Os restantes 20 jogadores de campo treinaram com normalidade em Marienfeld, no `quartel-general` da seleção lusa na Alemanha, numa tarde marcada pelo calor, com temperaturas a rondar os 30 graus, depois da chuva e frio que se fizeram sentir em sessões anteriores.

Já os três guarda-redes -- Diogo Costa, Rui Patrício e José Sá - realizaram treino específico numa outra zona do relvado.

Antes da sessão de trabalho iniciar, Pepe e Francisco Conceição dirigiram-se a uma das zonas vedadas, onde muitos adeptos aguardavam, distribuindo autógrafos e tirando fotografias. A presença de adeptos junto ao hotel da seleção tem sido uma constante, de manhã à noite, na esperança de algum contacto com os jogadores.

O Geórgia-Portugal está agendado para as 21:00 locais (20:00 em Lisboa) de quarta-feira, na Veltins Arena, em Gelsenkirchen, numa partida em que o selecionador não vai contar com o castigado Rafael Leão, que viu o cartão amarelo nos dois primeiros jogos.

A seleção portuguesa, que nas duas partidas anteriores do Grupo F bateu a República Checa (2-1) e a Turquia (3-0), já tem o primeiro lugar da `poule` assegurado e vai jogar nos `oitavos` com um dos melhores terceiros classificados, dos agrupamentos A, B ou C, no dia 01 de julho, em Frankfurt.