Euro2024. Portugal afina estratégia para jogo com a Geórgia

Os três jogadores trabalharam integrados com os restantes colegas de seleção, pelo menos nos primeiros 15 minutos da sessão, período aberto à comunicação social.



Na segunda-feira, Jota e Ramos subiram ao relvado, mas estiveram à parte do grupo, enquanto Mendes ficou apenas no ginásio a fazer trabalho de recuperação.





Numa altura em que Portugal já assegurou a passagem aos oitavos de final e o primeiro lugar do Grupo F, é esperado que o selecionador promova várias alterações no onze titular, sendo que só uma delas será obrigatória: Rafael Leão viu dois cartões amarelos e está suspenso deste jogo.