Euro2024. Portugal prepara jogo com a Eslovénia

A equipa orientada por Roberto Martínez volta ao trabalho depois de, na segunda-feira, ter feito apenas trabalho de recuperação, com direito a uma "mini-folga" e a receber as respetivas famílias.A formação das quinas tem uma sessão de trabalho agendada para as 17h00 em Lisboa no "quartel-general" da seleção, com os primeiros 15 minutos abertos à comunicação social.Antes, pelas 16h00 em Lisboa, um jogador a designar vai falar aos jornalistas em conferência de imprensa.Nos "oitavos", Portugal, que venceu o Grupo F, vai enfrentar a Eslovénia, que terminou em terceiro o Grupo C, em jogo agendado para segunda-feira, em Frankfurt, às 20h00 em Lisboa.