FPF denuncia venda ilegal de convites para treino da seleção

”, referiu fonte da FPF.A federação informou ainda que os convites, em número limitado, a que tem direito, “vão ser distribuídos através da plataforma Portugal +, o clube de fãs da seleção nacional”.O treino de 14 de junho, uma sexta-feira, está marcado para o estádio do FC Gutersloh, perto do local onde Portugal ficará instalado durante o Campeonato da Europa.A seleção das quinas integra o Grupo F do Euro2024, competição que decorrerá entre 14 de junho e 14 de julho na Alemanha, com as seleções da República Checa (18 de junho), Turquia (22) e Geórgia (26).