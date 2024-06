Roberto Martínez pede cautelas frente aos checos

Em conferência de imprensa, no estádio do Leipzig, na véspera da estreia de Portugal no Euro2024, Martínez revelou apenas o nome do titular da baliza, com Diogo Costa a alinhar no início, facto que não é por si só nenhuma surpresa.O eixo da defesa mantém-se uma incógnita, pois o selecionador não abriu o jogo se irá apresentar dois ou três centrais.Os "apaixonados" é o nome que representa este grupo de selecionáveis nesta missão europeia, segundo revelou o selecionador, após ter desafiado à atribuição de um nome que identifique a seleção portuguesa.De seguida, Portugal treinou esta tarde com todos os convocados no relvado.



O encontro entre Portugal e a Chéquia está agendado para as 20h00 e terá arbitragem do italiano Marco Guida.



Além dos checos, Portugal defronta ainda a Turquia (no sábado, em Dortmund) e a Geórgia (no dia 26, em Gelsenkirchen).