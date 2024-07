Mau tempo adia `oitavos` do surf feminino de Yolanda Hopkins

Os oitavos de final da prova de surf feminino dos Jogos Olímpicos Paris2024, que contam com a presença da portuguesa Yolanda Hopkins, foram adiados devido às más condições climatéricas, anunciou na segunda-feira a organização.

“Depois de mais de quatro horas de condições ideais em Teahupo'o, o vento começou a soprar e a chuva está a cair de lado, transformando o surf já perigoso em algo marcadamente pior e totalmente incontestável. Como resultado, a terceira ronda de surf feminino foi cancelada por hoje, antes de ter tido a oportunidade de começar”, refere uma informação divulgada no sitio oficial dos Jogos Olímpicos.



A competição devia ter começado pelas 22:48 (horas de Lisboa) de segunda-feira, com Yolanda Hopkins a enfrentar a costa-riquenha Brisa Hennessy, no oitavo e último ‘heat’ dos oitavos de final, previsto ter início pelas 03:00 de hoje.



Os oficiais farão uma chamada na terça-feira às 17:15 para informar quando é que a competição será retomada.



A competição feminina de surf está calendarizada até quarta-feira, em Teahupo’o, na Polinésia Francesa, a mais de 15 mil quilómetros da capital francesa. Yolanda Hopkins é a única lusa em prova, depois de Teresa Bonvalot ter sido eliminada na segunda ronda.