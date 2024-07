Angola vence Espanha na ponta final e entra nas contas do andebol feminino

Com a vitória frente a um adversário direto, depois de na ronda inaugural do Grupo B ter perdido por 34-31 com os Países Baixos, Angola mantém-se na corridas aos quartos de final, ao alcance dos quatro primeiros classificados de cada uma das ‘poules’.



O encontro começou com sucessivas igualdades e alternância na liderança do marcador até aos 6-5, altura em que a seleção espanhola, com um parcial de 3-0, passou para a frente com dois de vantagem (8-6).



A seleção angolana anulou a diferença e empatou aos 10-10, aos 20 minutos, mas a Espanha voltou à vantagem de dois golos, aos 13-11, que lhe permitiu atingir o intervalo a vencer por um (15-14).



Na segunda parte, a história do jogo foi completamente diferente, dado que a seleção espanhola marcou apenas seis golos, e começou com Angola a marcar três seguidos, que lhe possibilitou passar para a frente do marcador por dois, aos 17-15.



A Espanha reagiu, empatou aos 17-17 e liderou até aos 19-18, com cerca de 10 minutos para jogar, altura em que a seleção angolana concretizou um parcial de 7-0, que elevou o marcador para 25-19, sentenciando o encontro, que fechou aos 26-21.



O triunfo da seleção angolana foi sustentado na sua capacidade de finalização, dado que marcou 26 golos em 36 remates contra os 21 em 46 remates de Espanha, e na sua guarda-redes Marta Alberto, com uma eficácia defensiva de 37%.



Vilma Nenganga, com sete golos, e Juliana Machado, com seis em seis remates, foram as principais marcadoras da seleção angolana, enquanto Carmen Campos, também com seis, esteve em destaque na Espanha.



Com um jogo ainda por disputar na segunda ronda do Grupo B, entre a campeã olímpica França e os Países Baixos, ambos com dois pontos, Brasil, Angola e Hungria seguem irmanados, também com dois pontos, mas em dois jogos, enquanto a Espanha é última, ainda sem qualquer ponto.



O torneio olímpico de andebol é disputado por 12 seleções, distribuídas por dois grupos de seis, que apuram os quatro primeiros classificados para os quartos de final (a disputar em 06 de agosto). As meias-finais estão marcadas para dia 08 e a final para dois dias depois (10 de agosto).