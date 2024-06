Auditoria confirma que SAD do Benfica "não foi lesada"

O Benfica divulgou os resultados da auditoria forense realizada a algumas transações do clube. Num comunicado divulgado esta manhã revela que as conclusões indicam que não foi encontrada qualquer situação em que a SAD do Benfica tenha sido diretamente lesada por qualquer um dos representantes.

Esta auditoria tinha sido uma uma promessa do presidente Rui Costa, quando tomou posse.



O clube recorda que pediu a uma consultora independente para analisar a contratação de vários jogadores, tendo por base as suspeitas do Ministério Público, no âmbito da operação 'Cartão Vermelho', tendo sido analisadas 51 transações.



Para amanhã estão marcadas duas Assembleias Gerais do Benfica.