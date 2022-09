Braga europeu triunfa perante o Union Berlim e lidera Grupo D

Jogo intenso com a equipa de Berlim a ser mais decidida na fase inicial, tendo visto uma bola no poste na baliza bracarense. O SC Braga reagiu e desencadeou uma série de ataques rápidos junto da bem organizada defesa alemã. O nulo no marcador manteve-se até ao descanso. A abrir o segundo tempo, quase o golo da equipa germânica, mas o remate saiu ligeiramente ao lado. Os minhotos pegaram no jogo, insistiram até que, aos 77 minutos, surgiu o golo de Vitinha, que fez uma recarga e finalizou com êxito para 1-0 e garantiu a liderança neste Grupo D da Liga Europa. Com este triunfo, o Sporting de Braga lidera o Grupo D, com seis pontos, os mesmos do Union Saint-Gilloise, que hoje venceu o Malmö (3-2), que se mantém com zero pontos, tal como os alemães.