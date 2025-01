Bruno Lage quer regressar às vitórias frente ao Braga

Bruno Lage diz que ele e os jogadores estão determinados em continuar a fazer um bom trabalho, no Benfica. O treinador encarnado diz ainda que quem trabalha com ele tem de estar dentro deste registo.





Na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Braga, Bruno Lage fala do adversário como uma equipa muito competitiva e que vai criar dificuldades à equipa lisboeta, mas ” queremos iniciar o ano da melhor maneira”, sublima.







O treinador do Benfica, questionado ainda sobre o jogo com o Sporting, revela que houve algumas falhas na dinâmica da equipa, mas após o intervalo a equipa melhorou. O que fica para a história do jogo, refere Lage, ”o Sporting no seu melhor momento marcou, o Benfica no seu melhor momento, até criou várias oportunidades de golo, mas não marcamos”.





Luís Godinho foi o árbitro escolhido, para a partida com o Braga, já Vasco Santos é o VAR.