Um golo madrugador de Takahiro Kunimoto, aos 7 minutos, deu a vitória ao Casa Pia no reduto vimaranense. Os lisboetas subiram ao sétimo lugar, com os mesmos sete pontos de Estoril Praia, quinto, e Desportivo de Chaves, sexto. Já os vitorianos seguem na oitava posição, com seis pontos.