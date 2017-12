Empate a zero no clássico entre FC Porto e SL Benfica. Um jogo de pressão em que a equipa da Luz viu muitas dificuldades frente a um Porto, já na segunda parte mais forte. Os encarnados ainda viram a equipa ficar reduzida a 10 jogadores depois da expulsão de Andrija Zivkovic ao minuto 82. A liderar a I Liga Profissional de Futebol estão agora o Porto e Sporting com 33 pontos, seguidos pelo Benfica com 30. Os `dragões` somaram o terceiro empate na prova e o segundo consecutivo.