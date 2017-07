Portugal foi superior à Escócia e neste 11.º confronto entre os dois países, Portugal marcou os primeiros golos na fase final da competição e alcançou igualmente a primeira vitória nesta competição. Mesmo assim, as escocesas tiveram boas oportunidades de igualar a partida, nomeadamente a cinco minutos do final quando remataram ao poste da baliza portuguesa. Portugal somou o primeiro triunfo num jogo da segunda jornada do Grupo D do Europeu, disputado em Roterdão, Holanda. Num encontro entre duas equipas estreantes, Carolina Mendes colocou Portugal em vantagem aos 27 minutos, mas Erin Cuthbert empatou, aos 68, tendo Ana Leite recolocado a 'equipa das quinas', aos 72. Com este resultado, Portugal somou os seus primeiros três pontos, igualando a Espanha e a Inglaterra, que se defrontam mais tarde, enquanto a Escócia ainda não pontuou.No final, ganhou Portugal e segue-se a super seleção da Inglaterra, uma das equipas femininas que melhor jogam futebol.