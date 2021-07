Inglaterra e Dinamarca decidem esta quarta-feira qual será o segundo finalista do Euro2020. A jogar em casa, os 'Três Leões' querem alcançar sucesso numa prova que nunca ganharam. No entanto, do outro lado vai estar uma das grandes sensações da prova, a Dinamarca que terá em mente o capitão Christian Eriksen. A partida tem início às 20hh0. Pode seguir as incidências do jogo no site da RTP totalmente dedicado ao Euro2020.