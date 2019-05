A equipa liderada por Sérgio Conceição não podia perder pontos no jogo deste sábado, frente ao Desportivo das Aves. Os pontos perdidos na última jornada deixaram os "dragões" um pouco atrasados no objetivo de renovar o titulo de campeões nacionais. Hoje o FC Porto venceu o Aves por quatro a zero e mantém-se na luta pelo titulo, a duas jornadas do fim, com menos dois pontos que o líder Benfica, agora com 80 pontos.