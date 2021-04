I Liga em direto. Moreirense FC - Tondela

O Moreirense, oitavo, com 34 pontos, recebe o Tondela, 11.º, com 28, este sábado, às 15h30, no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos, em partida da 27.ª jornada, com arbitragem de Iancu Vasilica, da associação de Vila Real.

O treinador Vasco Seabra descartou que os futebolistas do Moreirense manifestem tranquilidade em função do conforto pontual na classificação na I Liga, na véspera da receção ao Tondela, da 27.ª jornada.



“Para nós, não existe conforto, mas sim vontade de ganhar. A cada jogo que passa, queremos consolidar, construir e ser mais dominadores nos processos ofensivo e defensivo. Temos falado isso com os atletas, que se vão mostrando mais para que as coisas corram da forma pretendida”, sublinhou o técnico, em conferência de imprensa.





Os ‘cónegos’ têm 12 pontos de vantagem sobre a zona de descida, quando restam 24 em disputa, e estão na luta pelo sexto lugar, o último que poderá dar acesso às provas europeias, a par de Vitória de Guimarães e Santa Clara, que se defrontam nesta ronda.





Já o treinador do Tondela, Pako Ayestarán, refere que os detalhes, onde tem concentrado o trabalho da semana, podem definir o resultado em casa do Moreirense, em jogo da 27.ª jornada da I Liga de futebol.



“[O Moreirense] Tem um objetivo bonito, porque está perto do sexto posto e nós jogamos pela vida em cada jogo e então temos de ir ali ser capazes de nos darmos a 100%. Se formos capazes de o fazer, sabemos que vamos competir e, como digo, o jogo depende de detalhes e, no final, teremos o que merecermos”, assumiu o técnico dos ‘beirões’



Em conferência de imprensa de antevisão ao jogo deste sábado, o técnico espanhol disse que o trabalho ao longo da semana tem incidido nos detalhes.