I Liga em Direto. Vizela - Moreirense

O Vizela, 12.º classificado da I Liga portuguesa, com 16 pontos, recebe o Moreirense, 16.º, com 12, em jogo agendado para as 15h30 deste sábado, no Estádio do Futebol Clube de Vizela, com arbitragem de Hugo Miguel, da Associação de Futebol de Lisboa.

O treinador Álvaro Pacheco frisou hoje que o Vizela tem de “encontrar soluções com bola e sem bola” para derrotar o vizinho e rival Moreirense, no sábado, em desafio da 17.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.



Com os respetivos estádios separados por cinco quilómetros, as duas equipas vão-se defrontar pela primeira vez para o escalão maior, mas, apesar do jogo “ficar na história” e ser vivido com “especial fervor” pelos adeptos, o técnico alertou que os seus jogadores têm de estar concentrados naquilo que têm de fazer para “imporem” o seu futebol.



“O meu grande foco, independentemente do adversário, é a minha equipa. Em função do que o adversário nos vai provocar, queremos, tanto com bola, como sem bola, encontrar soluções dentro da nossa identidade para impormos o nosso jogo”, reiterou, na conferência de antevisão à partida, marcada para as 15:30 de sábado, em Vizela.



já o novo treinador do Moreirense prometeu hoje uma equipa “com espírito vencedor e a querer dar a volta à situação” na sua estreia frente ao Vizela, no sábado, em jogo da 17.ª jornada da I Liga de futebol.



Ricardo Sá Pinto, de 49 anos, que pela primeira vez falou como técnico da formação minhota, mostrou-se “agradado” com o plantel e com as condições de trabalho que encontrou.



“Vi uma equipa com um espírito vencedor e quer dar a volta à situação, que acredita na sua qualidade individual e coletiva e na estrutura que a acompanha. Estou muito satisfeito com o que encontrei a nível das pessoas e das infraestruturas”, disse Sá Pinto.