O Sp. Braga parte para esta ronda europeia da Liga Europas na segunda posição do grupo C com seis pontos. No entanto, o adversário desta quinta-feira impôs na jornada anterior uma derrota aos "arsenalistas" por 2-0. Uma vitória na Bulgária deixará a equipa bracarense muito bem posicionada para passar aos 16 avos de final. Qualquer outro resultado deixará a equipa lusa a ter de adiar as questões do apuramento para as duas últimas rondas. Os bracarenses não contam com Marafona, Rosic, Bakic, Sequeira e Wilson Eduardo, todos lesionados. (Foto: EPA)