Nacional vence com reviravolta

O Nacional da Madeira recebeu e bateu o Famalicão por 2-1, em jogo a contar para a 16.ª jornada da I Liga.

A equipa da casa virou um resultado que lhe chegou a ser desfavorável e ascendeu ao 10.º lugar do Campeonato.



A formação forasteira adiantou-se no marcador na primeira parte, aos 33 minutos, por Anderson, mas os locais deram a volta ao resultado na segunda, com tentos de Bryan Rochez, aos 53, e Francisco Ramos, aos 57.



Na classificação, o Nacional igualou, provisoriamente, os 17 pontos do Marítimo, nono, que tem mais um golo marcado, enquanto o Famalicão manteve-se com 14, em 15.º, e ficou em risco de cair para os lugares de despromoção.