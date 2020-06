A equipa da casa adiantou-se aos 26 minutos num cabeceamento de Mehdi Taremi, após a marcação de um livre. Seferovic correu atrás do prejuízo. Primeiro de cabeça ao ferro da baliza, depois com golo, num remate em frente à baliza, já na 2.ª parte. A três minutos do final, a cambalhota no marcador, com Julian Weigl a marcar de cabeça. O Benfica sai vitorioso e junta-se ao FC Porto na liderança da I Liga, agora com os mesmos 64 pontos.

Veja aqui os lances e os golos da partida.