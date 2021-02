Allano inaugurou o marcador estavam decorridos dez minutos de jogo. Crysan dilatou para 2-0 a fechar a primeira parte. Coube a Carlos Junior “engordar” a vantagem para 3-0 final. Com esta vitória, o Santa clara sobe ao sétimo lugar, com 28 pontos, mais três do que o Moreirense, oitavo, enquanto o Paços é quinto, com 38.

