Sousa Cintra fala na perda de "um génio"

Sousa Cintra, entrevistado pelo jornalista José Pedro Pinto, lembra algumas façanhas do jogador que marcou mais de 250 golos, em mais de 400 jogos com a camisola verde branca.





Também Marcelo Rebelo de Sousa recorda o futebolista Manuel Fernandes, que morreu ontem aos 73 anos, como um jogador que marcou uma geração.O presidente da República, numa nota oficial, no site da presidência , classifica-o como o "eterno capitão", ao serviço do Sporting, e destaca o desempenho do antigo jogador, pelos golos e pelo desempenho dentro das 4 linhas, que prestigiaram o futebol português.