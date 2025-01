Sporting, Porto e Benfica entram em novo ano a lutar pelo topo da I Liga

Antes de se defrontarem nas meias-finais da Taça da Liga, no próximo dia 7 de janeiro, os dois primeiros classificados do campeonato são os primeiros a jogar na última ronda da primeira volta, com os leões a visitarem o Vitória de Guimarães (sexto), cinco dias depois de vencerem o Benfica (1-0), na ronda anterior.





Mas antes dos jogo do Sporting, o FC Porto pode isolar-se provisoriamente na liderança, pois entra em campo às 18h00, numa deslocação ao Estádio da Madeira, embora a realização do encontro com o Nacional possa estar em causa pela ameaça de nevoeiro na Choupana.





Já o Benfica, terceiro classificado, a dois pontos do duo da frente, joga só no sábado, em casa, frente ao Sporting de Braga (quinto), num encontro que acontece quatro dias antes de as duas equipas voltarem a defrontar-se, nas meias-finais da Taça da Liga.





E se Porto e Sporting derraparem nos respetivos jogos, o Benfica pode mesmo entrar o novo ano a liderar.