O Benfica visita o Standard Liège na quinta-feira, às 17:55, em partida da sexta e última jornada do Grupo D da Liga Europa de futebol. Os encarnados já garantiram o apuramento para os 16 avos de final, mas ainda estão na luta pelo primeiro lugar no grupo, onde o Rangers leva vantagem nos critérios de desempate, apesar de seguir com os mesmos 11 pontos que as águias.