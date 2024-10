Taça da Liga. Marcus Edwards pode regressar aos relvados

Marcus Edwards está recuperado de uma lesão e pode voltar à competição pelo Sporting amanhã, no jogo da Taça da Liga frente ao Nacional. o jogador inglês está afastado dos relvados há um mês e meio.

A má notícia dos últimos dias para Rúben Amorim foi a lesão grave num joelho de Nuno Santos, que não vai jogar mais esta temporada.



O Sporting vem de mais uma vitória na Liga, frente ao Famalicão. Foi a nona, em nove jornadas.



Rúben Amorim deve utilizar a Taça da Liga para rodar jogadores, dando minutos de competição àqueles que têm tido menos utilização nas principais provas.



O treinador dos leões continua sem poder contar com Eduardo Quaresma, que está lesionado. Mas espera poder lançar Edwards no encontro com o Nacional.