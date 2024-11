Português Rui Marques substitui Niels Wittich como diretor de corrida da Fórmula 1

"A FIA pode confirmar que Niels Wittich abandonou a sua posição de diretor de corrida da Fórmula 1 para procurar novas oportunidades", pode ler-se no comunicado hoje divulgado.

Apesar de uma publicação especializada alemã noticiar que Wittich não se demitiu, é já certo que Marques vai assumir o cargo já a partir de Las Vegas, agendado para o fim de semana de 21 a 23 de novembro.

Desde março de 2022 que o português desempenhava o cargo de diretor de corridas da Fórmula 2 e da Fórmula 3, ascendendo agora a um dos cargos mais importantes no mundo do automobilismo.

Rui Marques, de 51 anos, já trabalhou na Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting (FPAK) e foi adjunto do diretor de corridas na Taça do Mundo de Carros de Turismo.

Rui Marques torna-se assim no segundo português a exercer esta função depois de Eduardo Freitas ter sido eleito em 2022 juntamente com o alemão Niels Wittich para o cargo de diretor de corridas, embora tenha sido destituído algumas semanas depois, após o Grande Prémio do Japão.

Segundo a FIA, Wittich cumpriu as suas responsabilidades "com profissionalismo e dedicação", agradecendo-lhe o compromisso, enquanto o luso "traz muita experiência ao cargo", num momento em que a FIA tem visto vários executivos abandonarem os seus cargos no último ano.

De resto, o Grande Prémio de Las Vegas pode selar o quarto título de campeão do mundo do neerlandês Max Verstappen (Red Bull), se este terminar a corrida à frente do britânico Lando Norris (McLaren).