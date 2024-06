Euro2024. França cumpre, Roménia surpreende e Bélgica desilude

O excelente contra-ataque romeno justificou bem o 3-0 à Ucrânia, enquanto a Bélgica falhou um 'mar' de ocasiões perante a Eslováquia, perdendo por um injusto 1-0.



No Grupo D, a França cola-se aos Países Baixos, que já tinham ultrapassado na véspera a Polónia, por 2-1.



A formação orientada por Didier Deschamps, e com o avançado Kylian Mbappé como grande referência, cumpriu com eficácia perante a Áustria, que parece ser a equipa mais fraca do grupo.



A seleção vice-campeã mundial beneficiou do golo de cabeça na própria baliza de Maximilian Wöber, aos 38 minutos, pressionado pelo centro do capitão Mbappé, mais uma vez protagonista de um excelente jogo. Pior, foi ter saído lesionado no nariz.



Recheada de estrelas, a seleção gaulesa procura reeditar os sucessos de 1984 e 2000, anos em que se sagrou campeã, tendo mais uma presença na final, em 2016, na qual foi derrotada por Portugal, em casa.



Para a Áustria, o caminho poderá não ser longo - os pupilos de Ralf Rangnick estão mesmo uns 'furos' abaixo do potencial de Países Baixos e até da Polónia.



O quarto dia deste Euro2024, cuja fase final decorre na Alemanha, teve também o arranque do Grupo D, em que a Bélgica era teoricamente a formação mais forte.



Ainda nada está perdido, mas a formação de Lukaku e De Bruyne está já 'no vermelho', depois de uma derrota com que não contava, face à Eslováquia.



Ivan Schranz fez o golo, tirando partido de um erro clamoroso de Jeremy Doku, logo aos sete minutos, para gáudio dos poucos adeptos eslovacos que acorreram ao estádio em Frankfurt.



A Bélgica bem tentou, de todas as formas, chegar pelo menos ao empate, sem qualquer sucesso. Romelu Lukaku desperdiçou uma 'mão cheia' de ocasiões, incluindo dois golos anulados no VAR, um por fora de jogo e outro por mão de Openda.



Em plano oposto, a Roménia entra muito bem no torneio, com três golos de belo efeito, marcados ao guarda-redes ucraniano Andriy Lunin, campeão europeu com o Real Madrid, mas hoje com uma tarde para esquecer.



Stanciu, aos 29 minutos, Razvan Marin, aos 53, e Dragus, aos 57, fizeram os golos no Allianz Arena, daquela que se apresentava como seleção 'outsider' do grupo.



Em Munique, a guerra na Ucrânia nunca deixou de estar presente, com os jogadores ucranianos a entrarem em campo com uma bandeira do país, horas após ter sido inaugurada na cidade uma exposição interativa com um fragmento da bancada de um estádio em Kharkiv, destruído por bombardeamentos russos.