Euro2024: Geórgia, adversária de Portugal, bate Montenegro em jogo de preparação

O médio Otar Kiteishvili abriu a contagem aos 10 minutos, e Georges Mikautadze ampliou a vantagem aos 33, após assistência de Khvicha Kvaratskhelia, a estrela do Nápoles e da seleção georgiana.



Na segunda parte, Stevan Jovetic reduziu para o Montenegro (que ficou fora do Euro2024), mas Budu Zivzivadze confirmou a vitória dos visitantes aos 83.



A Geórgia, estreante em campeonatos da Europa, vai ser adversária de Portugal, a par da República Checa e da Turquia, com o embate frente à equipa das 'quinas' agendado para 26 de junho, no terceiro e último jogo da fase de grupos na principal competição de seleções europeias, que começa na sexta-feira, na Alemanha.



Em outros jogos de preparação, a campeã em título Itália, que integra o Grupo B do Euro2024, bateu a Bósnia-Herzegovina (1-0), graças a um golo solitário de Davide Frattesi, jogador do Inter Milão, aos 38 minutos.



Já a França (Grupo D) empatou em casa a zero com o Canadá, enquanto a Eslováquia (Grupo E) goleou o País de Gales, por 4-0.



Juraj Kucka inaugurou o marcador em cima do intervalo (45 minutos), e, na segunda metade da partida, o avançado do Boavista Robert Bozenik (56), um autogolo de Ethan Ampadu (60) e Laszlo Benes (90) fixaram o resultado final.