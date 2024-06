Geny Catamo destacado em Maputo como exemplo

”, disse Sidat, numa homenagem ao jogador moçambicano, realizada na segunda-feira à noite em Maputo.Geny Catamo, o primeiro moçambicano campeão pelo Sporting, em Portugal, desde a independência de Moçambique, nasceu a 6 de janeiro de 2001, na Beira, centro do país, cidade onde deu o primeiro título nacional à Associação Black Bulls, em sub-19.”, disse o jogador, na mesma homenagem, sobre o apoio dos adeptos moçambicanos, acrescentando: “”.Catamo juntou-se na segunda-feira aos colegas da seleção moçambicana de futebol, que disputa na sexta-feira, em Maputo, com a Somália, e três dias depois, em Marrocos, com a Guiné Conacri, a terceira e quarta jornadas do Grupo G, de qualificação para o Mundial2026.Moçambique soma três pontos no Grupo G, fruto de uma vitória fora contra o Botsuana por 3-2, na primeira jornada, e de uma derrota em casa frente à Argélia por 2-0.O Mundial de 2026 vai realizar-se nos Estados Unidos, Canadá e México.