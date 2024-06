Guiné-Bissau de Boa-Morte empata com Etiópia

A seleção guineense demonstrou alguns automatismos, com boa circulação de bola e futebol organizado, mas não conseguiu bater o guarda-redes etíope.



Na primeira parte, Elves Baldé, que se estreou na seleção guineense, ainda tentou, ao lado de Mama Baldé, acelerar o jogo atacante dos "djurtus", mas no início da segunda parte foi substituído por outro Baldé, neste caso Romário Baldé.



Luís Boa Morte procedeu a outra alteração na linha atacante com a saída de Francolino Dju para a entrada de Tony Brito e Silva, passando Mama Baldé para ponta de lança, mas a Guiné-Bissau não conseguiu marcar.



No final da partida, o selecionador guineense, reconheceu que a sua equipa “não conseguiu impor o seu jogo”, embora tenha reconhecido que os jogadores “tentaram, mas às vezes tomaram decisões menos certas”.



“O resultado não foi o que esperávamos, nem a nossa exibição”, observou Luís Boa Morte, que admitiu que a seleção guineense “tem muito trabalho pela frente”.



O técnico português afirmou que os jogadores “não estiveram bem no último terço do campo”, onde, disse, “tomaram as decisões menos acertadas”.



O selecionador guineense elogiou a “entrega e determinação” dos jogadores e enalteceu “o apoio apaixonado” do público, no Estádio Nacional 24 de Setembro.