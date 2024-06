Kylian Mbappé oficializado no Real Madrid para as próximas cinco temporadas

“O Real Madrid C.F. e Kylian Mbappé chegaram a um acordo, segundo o qual ele será jogador do Real Madrid durante as próximas cinco temporadas”, escreveram os merengues, no sítio oficial na Internet.



Em 10 de maio, o extremo, de 25 anos, tinha anunciado a saída do campeão gaulês ao fim de sete anos, mas sem revelar o próximo passo na carreira, que ficou hoje conhecido.



“Um sonho tornado realidade. Muito feliz e orgulhoso por fazer parte do clube dos meus sonhos, o Real Madrid. É impossível explicar o quão feliz e entusiasmado estou neste momento. Mal posso esperar para vos ver, madridistas. Obrigado pelo vosso incrível apoio ‘Hala Madrid!’", escreveu o avançado, na rede social X.



No verão passado, Mbappé esteve perto de deixar Paris, mas permaneceu mais um ano no campeão francês, acabando por sair em final de contrato.



No emblema da capital espanhola, o campeão do mundo por França em 2018 vai encontrar os compatriotas Aurélian Tchouaméni, Eduardo Camavinga e Ferland Mendy.



Mbappé ingressou no PSG, no qual atuam os lusos Danilo Pereira, Nuno Mendes, Vitinha e Gonçalo Ramos, em 2017, proveniente do Mónaco, tendo assinado 256 golos e 96 assistências, em 308 jogos oficiais pelo clube parisiense.



Em França, conquistou seis campeonatos, um dos quais pelo Mónaco, três taças de França, três supertaças e duas taças da Liga gaulesa.