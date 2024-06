Mbappé estreou-se a marcar em Europeus

O avançado francês Kylian Mbappé marcou o seu primeiro golo em fases finais do Europeu de futebol, ao sexto jogo, ao faturar de grande penalidade face à Polónia (1-1), no fecho do Grupo D do Euro2024.

O futuro jogador do Real Madrid ficou em branco na edição de 2020, adiada para 2021 devido à pandemia de covid-19, apesar de ter estado a "full time" nos quatro jogos dos gauleses, um com prolongamento, e também ainda não tinha marcado em 2024.



Mbappé não "faturou" face aos austríacos, que a França venceu graças a um autogolo de Maximilian Wöber (38 minutos), e, devido a uma lesão na cara sofrida no final desse embate, em 17 de junho em Düsseldorf, falhou, por precaução, o segundo jogo, com os Países Baixos.



Ontem (terça-feira), o ex-jogador do Paris Saint-Germain, de 25 anos, voltou ao "onze", como capitão dos "bleus", e conseguiu, finalmente, o seu primeiro golo em campeonatos da Europa, aos 56 minutos, na transformação de um castigo máximo.



Mbappé só marcou uma vez em Europeus, mas já conta 12 golos em Mundiais, quatro em 2018, edição que a França conquistou, e oito em 2022, incluindo três na final perdida com a Argentina, sendo o sexto da tabela, junto ao brasileiro Pelé.



Pela frente, o gaulês, que ainda poderá estar pelo menos em mais três edições – terá 35 anos em 2034 -, só tem os alemães Miroslav Klose (16) e Gerd Müller (14), intermediados pelo brasileiro Ronaldo (15), o compatriota Just Fontaine (13) e o argentino Lionel Messi (13), ainda candidato a estar em 2026.