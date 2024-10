Nápoles reforça liderança da Serie em Itália

Na 10.ª jornada, Fonseca voltou a surpreender ao deixar Rafael Leão no banco de suplentes - reforçando os rumores de problemas internos com o internacional português - e acabou derrotado, com o belga Lukaku, logo aos cinco minutos, e o georgiano Kvaratshkelia, aos 43, a darem a vitória aos napolitanos.



Com este triunfo, o Nápoles fugiu no comando da Serie A e passou a ter, à condição, sete pontos de vantagem sobre o Inter de Milão, enquanto o AC Milan segue no oitavo posto, já a 11 pontos do primeiro lugar, podendo ainda descer mais na classificação com o decorrer da ronda.



A derrota promete alimentar a contestação a Paulo Fonseca, que está a fazer um arranque de temporada bastante irregular no AC Milan, com a imprensa local a assinalar a existência de problemas de relação com alguns jogadores, incluindo precisamente o seu compatriota Rafael Leão.



Noutro jogo do dia, o Bolonha, que vai defrontar Sporting e Benfica na fase de liga da Liga dos Campeões, foi ao campo do Cagliari vencer por 2-0, naquele que foi apenas o segundo triunfo na atual edição da Serie A.



Destaque ainda para Dani Silva, médio português, que esteve em campo nos minutos finais no Verona, derrotado campo do Lecce, por 1-0.