Números e Curiosidades - Portugal-Chéquia

- Vamos começar o 9.º Europeu da nossa história, o oitavo de forma consecutiva.- Seremos a última seleção a entrar em acção, das 24 presentes.- Vamos defrontar a Chéquia pela 4.ª vez em Europeus, depois de 1996, 2008 e 2012.- Em Europeus com os checos – 3 jogos – 2 vitórias e 1 derrota.- Vai ser o 6.º confronto na história frente à Chéquia.- Ainda não houve empates nos jogos entre ambos.- 5 jogos – 4 vitórias para Portugal e 1 para a Chéquia.- Curiosamente 3 dos 5 jogos foram… em fases finais de Europeus!!!Euro 1996 – Portugal-0 Chéquia -1



Euro 2008 – Portugal-3 Chéquia-1 (Deco, Ronaldo e Quaresma)





Euro 2012 – Portugal -1 Chéquia-0 (Ronaldo)



- O último confronto foi o jogo da Liga das Nações, em 2022, que Portugal venceu por 4-0.



Chéquia-0 Portugal-4 (Diogo Dalot-2, Bruno Fernandes e Diogo Jota)



- Melhores marcadores portugueses frente à Chéquia:



1.º - Ronaldo e Diogo Dalot – 2 golos.





2.ºs – Deco, Quaresma, Gonçalo Guedes, Bruno Fernandes, Diogo Jota e João Cancelo – 1 golo.



Notas sobre o adversário:



- Vem de 4 vitórias consecutivas em 2024 (venceram os 4 particulares que realizaram).



- Marcaram 13 golos e sofreram sempre 1 golo.



- Além dessas 4 vitórias em 2024, fecharam 2023 também com 3 jogos sem perder.



- Ou seja, vêm de 7 jogos sem perder.



- Últimos 14 jogos, apenas 1 derrota (0-3 frente à Albânia).



Seleção de Portugal – Jogo 678



- Portugal completou com a Rep. Irlanda… 677 jogos na sua história.



- Com a Chéquia será o jogo 678 (!)



- Portugal vem de 26 jogos sem empatar. Nunca na história isto aconteceu.



- Roberto Martinez ainda não sabe o que é empatar.



- Com Martinez – 15 jogos – 13 vitórias e 2 derrotas (49 golos marcados e 10 golos sofridos).



Ronaldo e Pepe



- E já se sabe… Ronaldo irá ser o primeiro jogador da história a participar em 6 europeus e Pepe, se jogar, passará a ser o jogador mais velho de sempre a jogar em Europeus.