Premier League. Amad Diallo salva Manchester United frente ao último classificado

Depois de conseguir eliminar o Arsenal na Taça de Inglaterra, jogando mais de uma hora com um jogador a menos, o Manchester United voltou ao 'Teatro dos Sonhos' para viver nova exibição sofrível em campo e a aproveitar o génio de Diallo.





A jogar contra o último classificado, o Southtampton, a equipa de Ruben Amorim sofreu para chegar à vitória. Apesar de alguns rasgos no início da partida, a equipa do sul de Inglaterra mostrou mais argumentos, liderada pelo português Mateus Fernandes. Depois muito assustar Onana, perto do intervalo, o Southampton chegou ao golo através de um pontapé de canto, com Ugarte a desviar de forma infeliz a bola para a própria baliza.





Quando se esperava uma reação do Manchester United na segunda parte, Antony ameaçou o empate com duas ocasiões claras mas o Southampton voltou a pegar no comando do jogo perante a apatia da equipa da casa que, apesar das substituições, não foi capaz de criar verdadeiras ocasiões de perigo.







No entanto, os últimos dez minutos tornaram-se numa partida diferente. Só depois dos 80 minutos, o Manchester United mostrou rasgo, através do cada vez mais inevitável Amad Diallo, que voltou a aparecer e a ser o herói dos Red Devils, com três golos, plenos oportunidade, que valeram novo triunfo na Premier League.







Apesar dos três pontos, Ruben Amorim continua com uma tarefa muito complicada no comando técnico do Manchester United, com a equipa a subir ao 12.º lugar da Premier League, chegando aos 26 pontos, ainda longe dos lugares que dão acesso às competições europeias. Na próxima jornada, o Manchester United recebe o Brighton, nono classificado da Liga Inglesa de futebol.