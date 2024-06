Selecionador da Ucrânia expulso do balneário após derrota com a Roménia

O desaire foi pesado e a comitiva ucraniana viveu momentos tensos perante a supremacia romena no relvado, nomeadamente graças a um excelente contra-ataque, na segunda-feira, em jogo a contar para o Grupo E.Nas quatro linhas, nem o guarda-redes ucraniano Andriy Lunin, campeão europeu com o Real Madrid, evitou o desastre desportivo, num grupo que, por si só, já se encontra abalado pela já longa guerra entre Ucrânia e Rússia.





Os jogadores ucranianos entraram mesmo em campo com uma bandeira do país, horas após ter sido inaugurada na cidade uma exposição interativa com um fragmento da bancada de um estádio em Kharkiv, destruído por bombardeamentos russos.



Assim, tudo terá sido ponderado nessa tal reunião entre jogadores. O médio Ruslan Malinovski confirmou isso mesmo, sublinhando que "foi intenso" e que o que foi dito "fica no balneário".



Malinovski referiu, ontem, que cada jogador "vai refletir e tirar as suas conclusões. Temos muitos jogadores experientes, como o Yarmolenko que está a jogar o seu quarto Euro, que podem aconselhar os mais novos".



Palavras que respondem às críticas do selecionador Rebrov, que não se absteve de criticar a equipa após o jogo: "somos um povo forte, que defende o seu país, mas os jogadores não o demonstraram", referiu.



O jogo que poderá mudar o rumo ucraniano no Europeu terá lugar esta sexta-feira frente à motivada Eslováquia, pelas 14h00, em Dusseldorf.