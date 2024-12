Southampton dispensa o técnico Russel Martin

A derrota na receção aos londrinos afundou ainda mais a equipa na tabela classificativa, na qual segue com apenas cinco pontos, conseguidos numa vitória e em dois empates, nas 16 jornadas já disputadas.



Em comunicado, o clube, no qual alinha o português Mateus Fernandes, titular na derrota de hoje, anuncia ter tomado a “dificil decisão” de rescindir com o treinador “devido à urgência e necessidade de melhorar os resultados”.



“No começo da época, todos sabíamos que enfrentaríamos grandes desafios e tínhamos de nos readaptar à vida no escalão máximo, competindo na melhor liga do mundo”, refere o clube, garantindo que sempre apoiou Russell e a sua equipa.



O clube refere que o técnico, que na época passada levou o Southampton ao escalão máximo do futebol inglês, sempre “soube das aspirações da direção”.



O Southampton, que segue a nove pontos dos lugares que garantem a manutenção na Premier League, foi hoje goleado pelo Tottenham, que regressou às vitórias três jogos depois, e ocupa a 10.ª posição da tabela.