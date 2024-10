Benfica começa com Amora a defesa do título na Taça de Portugal feminina

Na terceira eliminatória, a primeira com equipas da Liga feminina, que jogam todas na condição de visitantes, as 'encarnadas', campeãs nacionais, vão jogar com o Amora, segundo classificado da Série Sul da II Divisão, num encontro previsto para 08 de dezembro.



O Sporting, que tem três Taças de Portugal, também vai jogar com uma equipa da II Divisão, o Guia, sétimo a Sul, tal como o Sporting de Braga, vencedor em 2019/20 e que encontra o Cadima, oitavo da mesma Série.



O Famalicão, vencedor do troféu em 2022/23, vai ter, em teoria, uma tarefa mais fácil, uma vez que vai defrontar uma equipa da III Divisão, o Feirense.



No ano de estreia no futebol feminino, o FC Porto, atualmente na III Divisão, vai receber uma equipa da Liga feminina, o Marítimo, sexto classificado do primeiro escalão.