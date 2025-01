Casa Pia quer comprovar evolução e alcançar o quinto lugar na visita aos Açores

"O Santa Clara tem jogadores que se conhecem bastante bem e tem a consistência da época anterior, relativamente a grande parte dos jogadores e da equipa técnica. Não houve um momento de transformação, que o Casa Pia teve e leva o seu tempo para se construir o processo. O deles já está em 'modo cruzeiro', o Casa Pia encontra-se numa fase ascendente. Seja que resultado for, o quinto lugar não ficará fechado. Queremos agarrar os três pontos e esse lugar, e potenciar os nossos jogadores", disse o treinador.



Em conferência de imprensa de antevisão à partida, João Pereira manifestou a vontade dos jogadores em mostrar ao Santa Clara as melhorias feitas desde a terceira ronda, no desaire em Rio Maior, por 2-0, a marcar uma entrada 'em falso' dos lisboetas na I Liga.



"Acredito muito no trabalho. Houve um momento mais difícil, nos três primeiros jogos, e a consequência acabou por ser transformar esses maus resultados em bons, com os jogadores sem tanta visibilidade a terem mais. O Casa Pia tem sido cada vez mais visto com um estatuto diferente, potenciador de jogadores e uma equipa ganhadora neste momento. Podemos falhar, mas agarramo-nos ao trabalho e no que controlamos, com o objetivo claro de ajudar os jogadores e o clube", realçou o jovem técnico, de 32 anos.



O histórico triunfo da derradeira ronda, frente ao Benfica (3-1), estabeleceu mais uma semana positiva de trabalho, embora no futebol "mude tudo muito rápido", o que tem de obrigar os 'gansos' a estar alerta na viagem aos Açores, que não querem "em vão".



"Será um jogo e uma deslocação difícil, com um adversário que não nos vai dar nada. Temos de manter a consistência. Temos conseguido fazer isso, e por isso é que o Casa Pia está na melhor fase de sempre. Podemos dar essa continuidade. Seja contra quem for e onde for, o Casa Pia vai lutar sempre para vencer o jogo", expressou João Pereira.



Apesar do interesse do Vitória de Guimarães, o médio angolano Beni está convocado e é opção para o treinador, que mostrou igualmente satisfação por ver o seu nome a ser associado a clubes internacionais, apesar de apontar todo o foco e atenção para o Casa Pia, numa reta final de mercado em que espera ter em Pablo Roberto o maior reforço.



"Para mim, o reforço de inverno vai ser o Pablo Roberto. Acredito muito no Pablo e eu preciso que o Pablo acredite nele. Sabe o talento que tem. Precisa de oportunidades e minutos. Foi-lhe dado agora no jogo com o Benfica, é certo que foi pouco tempo, mas tem trabalhado bem e agarrará as oportunidades", assegurou, sobre o centrocampista, num plantel que continua com os avançados Kiki Silva e Clau Mendes de fora por lesão.



O Casa Pia, sexto colocado da I Liga de futebol, com 30 pontos, visita o Santa Clara, em quinto, com 32, no sábado, às 15:30 (14:30 locais), no Estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, da 20.ª ronda, com arbitragem de Miguel Nogueira, da associação de Lisboa.