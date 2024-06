Cristiano Bacci assume comando técnico do Boavista

Em comunicado, as "panteras" anunciaram a contratação do ex-adjunto da Udinese, que foi apresentado em conferência de imprensa, no Estádio do Bessa, no Porto.



Cristiano Bacci, de 48 anos, tinha trabalhado pela última vez como treinador principal em Portugal, ao conduzir a Olhanense (2015-2016), então na II Liga, numa carreira iniciada com passagens por Virtus Entella, Derthona e Caratese nos escalões inferiores de Itália.



Seguiu-se um percurso de sete épocas como adjunto, dividido entre os gregos do PAOK Salónica (2017-2019 e 2021-2023), os sauditas do Al Hilal (2019-2021) e os italianos da Udinese (2023/24), antes de ser designado como sucessor de Jorge Simão no Boavista.



O plantel "axadrezado" arranca os trabalhos de pré-temporada em 5 de julho e evoluirá em permanência no Estádio do Bessa, iniciando com dois dias consecutivos de exames médicos e físicos, enquanto o primeiro apronto no relvado está agendado para o dia 8.



O Boavista vai efetuar a 62.ª participação, e 11.ª seguida, na I Liga, cuja edição 2024/25 arranca no fim de semana de 10 e 11 de agosto, após ter assegurado a permanência no limite em 2023/24, ao acabar na 15.ª posição, última de ‘salvação’ direta, com 32 pontos.