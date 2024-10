Treinador do Pevidém diz que equipa "sairá sempre vencedora" frente ao Benfica

Depois de eliminar o Marítimo na segunda ronda da prova 'rainha' (2-1, após prolongamento), o conjunto da freguesia de São Jorge de Selho, no concelho de Guimarães, encara a receção às 'águias' com "muito entusiasmo e muita felicidade", esperando viver "um momento único e excecional" no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, casa 'emprestada' para o desafio, em Moreira de Cónegos.



"É importante dizer que, independentemente do resultado, a equipa sairá sempre vencedora. Seria incompetência da nossa parte levar a importância deste jogo exclusivamente para o resultado. Ninguém prepara os jogos para perder, mas sabemos a dimensão de quem vamos encontrar do outro lado. Temos de sair do jogo mais fortes. O jogo tem de ser um momento de crescimento", afirmou, na antevisão ao encontro, decorrida na Junta de Freguesia de São Jorge de Selho.



Líder de um plantel semiprofissional, em que os jogadores conjugam os treinos com as respetivas profissões, o técnico de 42 anos realçou que a semana está a decorrer com "a exigência que costuma existir" para todos os jogos do campeonato, sendo a parte mediática a única "mudança radical" no seio do grupo e na própria localidade.



"A própria vila sente este jogo como um sinal de crescimento do clube e de competência das pessoas que trabalham no clube. Esta receção ao Benfica é um prémio justo pelo que tem sido feito", acrescentou.



Ciente de que se aproxima um jogo no qual os minhotos vão estar mais tempo sem bola, João Pedro Coelho realçou que os minhotos estão a trabalhar "muito bem" o plano estratégico para o desafio, de "forma muito rigorosa", em "sintonia com os princípios" exibidos na Série A do Campeonato de Portugal, na qual ocupam o quarto lugar entre 14 equipas.



Convencido de que o Benfica vai encarar a partida com "enorme respeito", à procura de identificar "as mais-valias e as lacunas" do Pevidém, o 'timoneiro' realçou que os seus jogadores estão preparados para apresentarem a "sua melhor versão" e para se "agarrarem à possibilidade de vencer o jogo", se ela surgir.



O técnico agradeceu também a disponibilidade do Moreirense, clube da I Liga portuguesa, para ceder um estádio que terá lotação esgotada no sábado e disse que a equipa azul-celeste vai encarar o desafio com "o mesmo sentimento de missão" com que faria em Pevidém, apesar de reconhecer que a equipa é "mais forte" no seu reduto, o Campo de Jogos Albano Martins Coelho Lima.



"A partir do momento em que saiu o sorteio, a nossa vontade era jogar no nosso estádio. Percebemos a impossibilidade de cumprir esse objetivo. Vamos jogar num estádio cedido, com mas com total apoio e total conhecimento das condições que vamos encontrar", referiu.



Também presente na conferência de imprensa, o presidente da SAD do Pevidém, o japonês Tatsuya Ishizuka, pediu à equipa vimaranense para "jogar com alma", na expetativa de que pode vencer, enquanto o médio e capitão, Tiago Ronaldo, realçou que o grupo quer "aproveitar ao máximo" a oportunidade de defrontar os 'encarnados', acreditando no triunfo.



"É uma tarefa extremamente árdua. Gostaria imenso de eliminar o Benfica. Seria um feito enorme. (...) Será muito difícil, mas queremos mostrar a nossa qualidade. Ela existe nestes escalões, apesar de estar mais escondida", afirmou, reconhecendo que o jogador que mais aprecia nos 'encarnados' é Di María, pela qualidade e pela carreira.



O Pevidém recebe o Benfica em partida da terceira eliminatória da Taça de Portugal, agendada para as 20:15 de sábado, no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos, concelho de Guimarães, com arbitragem de David Rafael Silva, da Associação de Futebol do Porto.