Eduardo Marques falha medal race após cancelamento das últimas regatas

Com oito regatas realizadas, das 10 inicialmente previstas, Eduardo Marques tem 101 pontos, ficando a apenas um do 10.º classificado, o irlandês Finn Lynch, o último em posição de acesso à `medal race`.

Também as regatas do 470 misto, com Carolina João e Diogo Costa na sétima posição, não se realizaram, embora a sétima ainda tenha sido iniciada e, posteriormente, abandonada.

No entanto, nesta classe, os portugueses mantêm-se em prova, uma vez que as regatas foram adiadas para terça-feira, dia em que devem ser feitas quatro corridas, antes da `medal race`.

Em kite, Mafalda Pires de Lima ainda disputou a quinta regata, uma das quatro previstas para hoje, que terminou na 15.ª posição, ocupando o 14.ª lugar, com 50 pontos, a 16 do 10.º, que dá acesso às meias-finais.

Para terça-feira estão agora previstas cinco regatas da classe, que se está a estrear nos Jogos Olímpicos.