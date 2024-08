Velejador Eduardo Marques desce a 11.º em ILCA 7

Eduardo Marques, que entrava na nona posição para o quarto dia de competição na sua classe, foi desclassificado logo na primeira regata, por ter infringido a regra da bandeira preta na largada, em que nenhuma parte do casco de um barco poderá estar no triângulo formado pelas extremidades da linha de largada e a primeira marca de percurso no minuto antes da partida.

Depois de somar 44 pontos nessa primeira regata, Eduardo Marques fez uma excelente segunda corrida, que terminou na terceira posição, passando a somar 101 pontos, a apenas um do 10.º classificado, o irlandês Finn Lynch, o último em posição de acesso à `medal race`.

Na segunda-feira correm-se as duas últimas regatas antes da `medal race`, do dia seguinte, com o arranque da primeira previsto para as 14:40 locais (13:40 em Lisboa).