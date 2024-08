Mahuchikh junta ouro olímpico no salto em altura ao seu vasto palmarés

Aos 22 anos, a também campeã mundial reforça o seu lugar na história do salto em altura, ultrapassando na capital francesa a fasquia colocada a 2,00 metros, ao primeiro ensaio.



Paris é mesmo 'talismã' para a jovem saltadora ucraniana, já que foi o 'palco' do seu recorde mundial, de 2,10 metros, em 07 de julho passado.



Desta vez, não precisou de se esforçar tanto para assegurar o ouro, já que a australiana Nicola Olyslagers, que ficou com a prata, também superou a mesma altura, mas com mais derrubes, falhando depois a 2,02.



O bronze foi partilhado por outra ucraniana e outra australiana, Iryna Gerashchenko e Eleanor Patterson, ambas com 1,95 e o mesmo número de derrubes.