Atlético de Madrid e Juventus entram esta quarta-feira em campo para disputar a primeira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões. O Wanda Metropolitano recebe duas grandes equipas europeias que têm, nos dois lados da barricada dois portugueses. De um lado, na equipa da casa, está João Félix, o jogador português mais caro de todos os tempos, e do outro, está Cristiano Ronaldo, melhor jogador português de todos os tempos. Um duelo eletrizante na Champions com os portugueses a tomarem o papel principal. A partida tem início às 20h00. Pode seguir as incidências da partida no site da RTP.